Nadat het opnieuw fout is gelopen: Union SG neemt belangrijke beslissing rond Loïc Lapoussin

Woensdag gaat Union SG op bezoek bij Antwerp voor de kwartfinale van de Croky Cup. De Brusselaars hebben een grote beslissing genomen over Loïc Lapoussin.

Union SG neemt het woensdag op tegen Antwerp in de Croky Cup. Loïc Lapoussin zal er weer bij zijn, want hij krijgt alweer een nieuwe kans, dat meldt Het Nieuwsblad.

Zo is het al de tweede keer dat de aanvaller een nieuwe kans krijgt op korte tijd. Hij werd eind juni al naar de B-kern verwezen vanwege 'onprofessioneel gedrag'. Enkele maanden later werd hij weer opgevist.

Maar het ging weer fout. Lapoussin ontbrak op twee trainingen, waardoor hij ook de wedstrijden tegen Club Brugge en KAA Gent er niet bij was.

Pocognoli gaf eerder zelf al aan dat hij niet goed wist hoe hij met deze situatie om moest gaan. De technische staf handelde de zaak af.

Hoe dit precies in zijn werk is gegaan, is niet geweten. Het is voorlopig ook niet duidelijk of Lapoussin een sanctie of boete heeft gekregen. Wel is zeker dat hij bij de selectie zal zitten voor de match tegen Antwerp.