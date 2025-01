Nog een speler van Deinze heeft nieuwe ploeg én trapt nog eens ferm na richting CEO én voetbalbond

Steeds meer spelers van het noodlottige Deinze vinden stilaan een nieuwe ploeg. Ook Alessio Staelens heeft nu zijn nieuwe club beet. Hij trekt naar Roeselare in de Tweede Amateurklasse. Daar kan hij volop voor de titel gaan strijden in 2025. Hij blikte ook nog eens terug.

Lorenzo Staelens behoudt zijn profstatuut bij Roeselare en wil met dat team meteen promotie afdwingen richting Eerste Amateurklasse. Daarna gaat hij verder kijken richting zijn toekomst.

Snelheid bij de bond?

Zijn transfer naar Roeselare werd héél snel afgerond. "Helaas zijn ze niet met alles zo rap bij de bond", aldus Staelens in Het Nieuwsblad. “Hoeveel clubs moeten er nog over de kop gaan vooraleer ze daar iets tegen ondernemen? Ik word misselijk als ik lees dat Lommel met 40 miljoen euro schuld staat. En ja, zij mogen nog eigendom zijn van Manchester City, wat als de Engelsen er de stekker uit trekken?”

De nieuwe eigenaar Doudou Cissé heeft het ook verkorven, net als CEO Céline Mawet: "We horen haar sowieso niet meer, maar ik moet haar ook niet meer zien. Het faillissement is nu wel uitgesproken, maar veel meer weten wij ook niet."

Er vanaf dinsdag invliegen

Ook de voetbalbond heeft boter op het hoofd, meent Staelens: “Voor hen is de zaak Deinze afgehandeld. De uitslagen zijn omgezet in forfaitnederlagen en dat is het dan. Voor de rest hoor je helemaal niks. Naar verluidt zullen wij onze achterstallige gelden ook pas ten vroegste over een jaar krijgen."

"Het leven als prof zal ik missen, maar ik behoud wel het profstatuut. Ik zal ook op mezelf trainen, iets wat ik de voorbije maand ook al deed. Ik wil topfit blijven. Daarom speelde ik ook nog mee in die laatste matchen met de beloften van Deinze in de Challenger Pro League. Uit erkentelijkheid, maar ook voor mezelf. Ik kan dan ook meteen negentig minuten aan. Dinsdag train ik voor het eerst mee in Roeselare en vlieg ik erin."