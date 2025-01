Zware concurrentie blijft een grote horde maar Genk vastberaden om slag te slaan en is al stevige stap dichterbij

Ze zijn bij Genk nog altijd vastberaden om een stevige slag te slaan op de transfermarkt. De zware concurrentie verandert daar niets aan.

De interesse van Genk in Yaimar Medina is al langere tijd bekend. Vorige zomer was een overeenkomst dichtbij, maar sprong de deal alsnog af. Het is ook geen geheim dat Genk deze winter een nieuwe poging wil doen om de Ecuadoraanse linksachter naar België te halen. Een tweede optie naast Joris Kayembe zou immers geen overbodige luxe zijn.

Verschillende clubs uit het Europese voetbal met enige naam en faam, zoals Porto, Leverkusen en Fenerbahçe, hebben hem ook wel al een tijdje op de radar staan. Volgens het Belang van Limburg wordt Medina nog altijd een 'heel complex dossier' genoemd bij Genk maar is al wel een stevige stap in de richting van een transfer gezet.

Genk sluit een persoonlijk akkoord

Genk zou immers een persoonlijk akkoord gesloten hebben met de speler van Independiente del Valle, tevens de ploeg van Angelo Preciado, een ex-speler van de leider uit de JPL. Nu moet er dus nog een akkoord op clubniveau gevonden worden. Dat belooft veel moeilijker te worden, gezien de interesse van vele andere ploegen.

De geschatte marktwaarde van de jonge vrijschopspecialist bedraagt 3,5 miljoen euro. Genk lijkt wel bereid om dat bedrag op tafel te leggen, maar dan is het nog de vraag wat afgesproken kan worden omtrent bonussen en een doorverkooppercentage. Naast de concurrentie van andere teams zouden dat de heikele items kunnen worden.

Medina kan een meerwaarde opleveren

De nog altijd maar 20-jarige Medina is wel het type speler die een meerwaarde zou kunnen opleveren, als hij definitief vastgelegd kan worden.