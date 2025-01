'Anderlecht gaat nog een serieus koopje doen met César Huerta: dit bedrag legt paars-wit op tafel voor de winger'

Anderlecht is al een tijdje bezig met de transfer van César Huerta. De winger van het Mexicaanse Pumas bleef onverwachts nog wel iets langer in zijn thuisland.

Toen alles in orde leek te komen, kwamen er plots wat vraagtekens rond de deal. Dit omdat Huerta plots zijn reis naar België uitstelde. Maar dit kwam door het overlijden van zijn grootmoeder, waardoor hij nog wat langer in Mexico bleef.

Volgens Sacha Tavolieri gaat de transfer in ieder geval zeker rond geraken. Hij meldt dat Huerta deze week in Brussel zal aankomen.

We zitten bijna aan het einde van de saga, want dan kan hij zijn medische tests afleggen en tekenen. Het ziet er ook naar uit dat paars-wit een koopje gaat doen.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 6 miljoen euro geschat. Toch zou Anderlecht minder dan 2 miljoen euro moeten neerleggen voor de 24-jarige vleugelspeler...

