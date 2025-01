José Mourinho laat zich volledig gaan tijdens woedende tirade: "Dit heeft een dimensie die alles overstijgt"

José Mourinho heeft na de 2-1 overwinning van Fenerbahçe op Hatayspor zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken gestoken. De Portugese coach trok keihard van leer tegen zowel de scheidsrechters als de Turkse media.

“Na 25 jaar als coach, 35 jaar in het voetbal en 10 jaar als assistent, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Dit heeft een dimensie die alles overstijgt wat begrijpelijk is", zei Mourinho vol verontwaardiging.

Mourinho, die zich steeds vaker kritisch uitlaat over de scheidsrechterlijke beslissingen, beschreef de Turkse competitie als ‘giftig’ en stelde dat zijn club voortdurend benadeeld wordt. “Ik denk niet dat één club het systeem kan omverwerpen."

"Dit is mijn competitie voor de komende twee jaar, omdat ik hier werk. Maar het is ook jullie competitie. Het is de competitie voor ieder kind dat van voetbal houdt, voor ieder kind dat droomt van een carrière als profvoetballer. Als jullie tevreden zijn met de huidige situatie, veel succes ermee", voegde hij cynisch toe, doelend op de corruptie en de scheve machtsverhoudingen in de competitie.

Niet alleen de scheidsrechters, maar ook de Turkse pers kreeg van Mourinho zijn volle lading. "Iedereen roept hetzelfde: schandaal, schandaal, schandaal... Ik heb een nieuw woord geleerd: schandaal, schandaal, schandaal."

"Maar ik denk dat sommigen van jullie er plezier in hebben. In dit land vinden veel mensen het leuk. Zelfs de winnaars vinden het leuk, en dat is het ergste", ging hij verder. Het werd duidelijk dat Mourinho zich niet alleen ergerde aan de slechte beslissingen, maar ook aan de manier waarop het publiek en de media de situatie in stand hielden.

De coach wees erop dat hij geen beschuldigingen wilde maken over de betrokkenheid van de spelers, maar de sfeer die hij en zijn team voelden was wel degelijk doordrenkt van wantrouwen. “Dat voelen we, dat is duidelijk", aldus Mourinho, waarmee hij de vijandige sfeer rondom Fenerbahçe verder benadrukte.