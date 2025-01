OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt na zes maanden afscheid van 'spits van 6 miljoen'

KV Kortrijk is druk bezig op de wintermercato en haalt heel wat spelers om mee te vechten in de degradatiestrijd. De club heeft nu ook al afscheid genomen van een aanvaller.

KV Kortrijk kroop afgelopen seizoen door het oog van de naald. De Kerels bleven in 1A nadat ze barragewedstrijden wonnen van Lommel SK.

Om dit te voorkomen het jaar nadien gingen ze in de zomer op zoek naar versterking. De club pakte toen uit met Roko Simic: een aanvaller die op het moment van zijn komst op huurbasis 6 miljoen euro waard was.

De verwachtingen waren natuurlijk enorm, zeker bij een club als KVK. Alleen, drie invalbeurten en een basisplaats later zit zijn avontuur er al op in België.

KV Kortrijk heeft meegedeeld dat Roko Simic al vervroeg terugkeert van zijn uitleenbeurt aan Cardiff City. Zijn martkwaarde wordt door Transfermarkt nu nog op 3,5 miljoen euro geschat.

Een succes was het dus echt niet. De spits kon in zijn eerste matchen echt niet overtuigen en raakte later geblesseerd.