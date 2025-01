Stijn Stijnen krijgt héél duidelijk signaal van Disciplinair Comité: "Onsportief wangedrag"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft Patro Eisden Maasmechelen en hoofdcoach Stijn Stijnen schuldig bevonden aan onsportief wangedrag.

Dit naar aanleiding van incidenten tijdens het bekerduel tegen Charleroi. De club stelde de bezoekers een te kleine en onaangenaam warme kleedkamer ter beschikking, wat hen op een boete van 5.000 euro kwam te staan. Hoofdcoach Stijnen kreeg een persoonlijke boete van 2.500 euro. In beide gevallen wordt de helft van het bedrag met uitstel opgelegd.

De maatregel volgt na een reeks opmerkelijke incidenten. Tijdens het duel tegen Charleroi klaagden coach Rik De Mil en zijn spelers openlijk over de bizarre omstandigheden waarin zij moesten verkeren. De kleedkamer was niet alleen te klein, maar de verwarming stond ook op 30 graden, wat zorgde voor een oncomfortabele situatie. "Dit lijkt op een bewuste poging om ons te destabiliseren", liet De Mil destijds verstaan.

Dit gedrag blijkt geen geïsoleerd incident. Ook in wedstrijden tegen andere ploegen in de Challenger Pro League, waaronder Jong Genk, noteerde de match delegate soortgelijke omstandigheden in zijn rapport. Stijnen gaf zelfs toe dat het deel uitmaakt van een ‘tactiek’ om tegenstanders het leven zuur te maken. De Limburgse club voert deze praktijken blijkbaar al het hele seizoen door.

Volgens de Belgische voetbalbond is deze aanpak een inbreuk op de beginselen van sportiviteit en fair play. De zaak kwam op 3 december voor het Disciplinair Comité, dat nu een duidelijk signaal afgeeft dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.

Met de opgelegde boetes en de publieke veroordeling lijkt de bond een grens te willen trekken tegen dergelijke onsportieve praktijken. Of Patro Eisden en Stijnen hun aanpak aanpassen, zal de toekomst moeten uitwijzen.