Het wordt een strijd tussen absolute grootmachten: 'PSG en Real Madrid willen van deze speler dé duurste verdediger in de geschiedenis maken'

Mag William Saliba zich binnenkort de duurste verdediger ter wereld noemen? De Fransman wordt aan de mouw getrokken door PSG én Real Madrid. En beide grootmachten willen ver gaan voor de verdediger.

Misschien moeten we even navragen aan Romelu Lukaku wie William Saliba is? De 26-voudig Frans international stak Big Rom op het EK van vorige zomer een volledige match in zijn broekzak.

En dat hebben PSG en Real Madrid opgemerkt. Beide grootmachten zijn volgens de Engelse media in de markt voor Saliba. En ze willen de portefeuille opentrekken.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Saliba op tachtig miljoen euro, maar met die som is Arsenal FC niet tevreden. The Gunners vragen 120 miljoen euro voor de Fransman.

Arsenal betaalde zes jaar geleden dertig miljoen euro aan AS Saint-Etienne om de verdediger naar de Premier League te halen. Na een moeizame start in Londen én enkele uitleenbeurten is de 23-jarige Fransman uitgegroeid tot één van de sterkhouders in de defensie.

Welke grootmacht slaagt erin om William Saliba binnen te halen?

Het spreekt voor zich dat Mikel Arteta geen zin heeft om Saliba deze winter te zien vertrekken. Dat is ook meteen de reden waarom de vraagprijs zo hoog is. Al hopen Real Madrid en PSG dat honderd miljoen euro zal volstaan. En dan is Harry Maguire zijn titel ook ineens kwijt…