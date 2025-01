David Hubert bevestigt transfernieuws bij Anderlecht: "Hij zal vertrekken"

Anderlecht speelt de kwartfinale van de Croky Cup op het veld van Beerschot. Een wedstrijd die niet bepaald makkelijk belooft te worden.

David Hubert hoopte ongetwijfeld op een wat rustigere manier om 2025 te beginnen. Anderlecht zal zijn eerste wedstrijd van het jaar spelen tegen Beerschot, op een beschadigd veld dat nog grilliger is geworden door het weer van de afgelopen uren.

Maar het is vooral in zijn team, en meer specifiek in zijn verdediging, dat de coach van Sporting zijn voornaamste zorgen heeft. Dat was dan ook het belangrijkste thema van zijn persconferentie.

Te beginnen met de afwezigheid van Moussa N'Diaye en Jan Vertonghen: "Moussa voelde een licht ongemak. We zullen moeten zien hoe het met hem gaat. Wat betreft de blessure van Jan, die is zeker ongelegen, hij was goed aan het terugkomen. Dit heeft impact gehad op de hele groep. Maar het blijft Jan, hij denkt al aan het moment waarop hij zal terugkeren. Hij zal er alles aan doen om weer sterk terug te komen."

Wie zal naast Simic staan?

De coach bevestigde ook dat Zanka aan de kant wordt gehouden, hij is op weg naar Los Angeles: "Hij vertrekt inderdaad en is niet selecteerbaar. Er zijn andere spelers beschikbaar en het is aan ons om oplossingen te vinden", zei hij volgens RTBF.

Oplossingen heeft Hubert echter maar weinig in de achterhoede. Zal hij Leander Dendoncker opnieuw opstellen in het centrum? "Soms moet je ongebruikelijke oplossingen zoeken, maar daar zijn wij voor. Dat is ons werk. Het belangrijkste is dat we drie opties per positie hebben, maar dat is niet het geval. Dus moeten we 'out of the box' denken. Het belangrijkste is dat Anderlecht wint", besluit hij.