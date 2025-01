De sneeuw zorgt ook voor problemen in het voetbal: JPL-club doet beroep op zijn supporters om het trainingsveld sneeuwvrij te maken

Men kan verwachten dat de sneeuw, als het blijft vallen zoals vanochtend, het Belgische voetbal in de komende uren en dagen zal verstoren. Dender heeft in ieder geval beroep gedaan op zijn supporters om te helpen bij het sneeuwvrij maken van het trainingsveld.

Het stadion van FCV Dender, net als heel België, werd vanmorgen wakker onder een laag sneeuw. Probleem: de club heeft noch de uitrusting, noch de benodigde middelen om van deze sneeuw af te komen, en kon dus niet trainen onder optimale omstandigheden.

Zonder aarzelen heeft de promovendus daarom een oproep gelanceerd op sociale media richting alle moedige supporters die kunnen helpen. "Vannacht is er behoorlijk wat sneeuw gevallen waardoor ons trainingsveld momenteel niet bespeelbaar is… Ben jij tussen 12u en 15u beschikbaar om het veld sneeuwvrij te maken? Kom dan naar het trainingsveld, want we kunnen jouw hulp goed gebruiken" kondigt Dender aan. "PS: Neem zeker een sneeuwschop mee als je die hebt"

We stellen ons voor dat de vrijwilligers die gereageerd hebben op de oproep van FCV Dender op de een of andere manier gecompenseerd zullen worden, misschien door tickets te ontvangen voor de volgende thuiswedstrijd van de club - namelijk aanstaande zondag 12 januari tegen KAA Gent, om 16.00 uur.

Het is vermeldenswaardig dat het Belgische voetbal al verstoord is door de zware sneeuwval van gisteravond en afgelopen nacht, aangezien vele amateurtrainingen zijn geannuleerd. Over de bekerwedstrijd van vanavond tussen Beerschot en RSC Anderlecht zal nog gecommuniceerd worden.