DONE DEAL: jeugdproduct Club Brugge heeft ambitieuze nieuwe club na einde in mineur bij Deinze

De spelers van KMSK Deinze moesten op zoek naar een nieuwe ploeg. Een maand geleden pakte ook Jellert Van Landschoot de beslissing om er te vertrekken, nu heeft hij een ambitieuze nieuwe club gevonden.

"Ik zal niet bij de eerste de beste club tekenen. Ik wil in een ambitieuze en stabiele ploeg terechtkomen. Ik zit als sporter in mijn beste periode, waardoor deze pijnlijke affaire nog veel harder is binnengekomen. Het zal nog even duren vooraleer ik dit allemaal heb verwerkt", gaf Jellert Van Landschoot aan in Het Nieuwsblad toen hij vertrok bij Deinze.

De publiekslieveling was een man van de streek, want hij woont in Maldegem. Zijn volgende uitdaging zal hij wat verder van huis zoeken, want de 27-jarige winger heeft een contract getekend bij Patro Eisden Maasmechelen.

Dat heeft het team ook officieel bevestigd ondertussen. Van Landschoot komt over tot het einde van het seizoen. "Jellert Van Landschoot is een Koempel! Na het faillissement van KMSK Deinze komt Jellert transfervrij over naar Patro Eisden. De 27-jarige flankspeler, afkomstig uit Brugge, zal ons team versterken tot het einde van dit seizoen."

Rugnummer 99 bij Patro Eisden Maasmechelen

"Hij speelde eerder al bij Helmond Sport, KSK Lierse en Club NXT! In de Keuken Kampioen Divisie en de Challenger Pro League speelde Jellert Van Landschoot in totaal 195 wedstrijden, waarin hij 23 doelpunten wist te scoren en 20 assists gaf. Hij zal bij Patro zijn verhaal verderzetten met rugnummer 99."

"Welkom Jellert, en veel succes", aldus Patro Eisden Maasmechelen op haar webstek. De Limburgers staan momenteel vierde in de Challenger Pro League en dingen dus nog volop mee voor promotie naar de Jupiler Pro League.