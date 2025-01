'Jongeling van Seraing kiest Club Brugge boven Ajax en Gladbach'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sacha Marloye staat op het punt om een contract te tekenen bij Club Brugge. De jongeling van Seraing kiest op die manier Club NXT boven een avontuur bij Ajax of Borussia Mönchengladbach.

Er was de voorbije maanden heel wat interesse voor Sacha Marloye, die momenteel uitkomt in de Challenger Pro League bij Seraing. Bij de Luikenaars was hij dit seizoen al goed voor 359 speelminuten.

Ajax en Gladbach krijgen nee op het rekest

De rechtervleugelverdediger begon vier keer in de basis en viel ook vier keer in. Soms valt de 17-jarige speler ook naast de selectie, maar hij staat wel te boek als een prima talent.

Onder meer Ajax en Borussia Mönchengladbach kwamen onlangs hem al op het spoor en wilden hem graag naar het buitenland lokken. Zover zal het echter niet komen.

Club NXT?

Volgens La Meuse zal Marloye namelijk een meerjarig contract gaan tekenen bij Club Brugge. Daar zal hij zeker in eerste instantie uitkomen voor Club NXT, maar wel met doorgroeimogelijkheden richting A-kern.

Seraing zou op die manier een van zijn grootste talenten verliezen, terwijl Club NXT er een pareltje bij krijgt. In de Challenger Pro League staat Seraing momenteel dertiende. Club NXT staat op een zevende plaats, maar kan door de aanwezigheid van Club Brugge in de Jupiler Pro League sowieso niet promoveren.