Speler uit Jupiler Pro League krijgt plots Kluivert als bondscoach en heeft een bijzondere doelstelling geformuleerd

Patrick Kluivert had zijn CV op het bureau van Jesper Fredberg gelegd na het ontslag van Brian Riemer, maar zonder succes. De voormalige ster van FC Barcelona en AC Milan wordt de bondscoach van Indonesië. Daar krijgt hij ook twee 'Belgen' onder zijn hoede.

Patrick Kluivert (48 jaar) zal een nieuwe exotische regel toevoegen aan zijn CV. De voormalige Nederlandse international, zonder functie sinds december 2023, zal de leiding nemen over het nationale elftal van Indonesië, dat onlangs afscheid heeft genomen van Shin Tae-Yong.

WK 2026

En zo zal Patrick Kluivert onder meer Sandy Walsh (KV Mechelen) en Ragnar Oratmangoen (Dender) onder zijn hoede nemen. Die laatste droomt van het WK 2026 met zijn land: "Ik zou wel dolgraag naar het WK gaan met Indonesië en dat blijft best mogelijk", aldus de speler tegen Het Belang van Limburg.

"Japan staat in onze poule onbedreigd op kop, maar ook de tweede plaats geeft recht op kwalificatie. We tellen één punt minder dan Australië en staan gedeeld derde met Bahrein, China en Saoedi-Arabië."

Nu eerst Dender

Toch zijn de interlandperiodes geen onverdeeld succes volgens Oratmangoen: "Ik geef toe dat mijn evolutie bij Dender wat afgeremd werd door de vele interlands. Tijdens de resterende tien competitiematchen staan er echter geen interlands meer gepland."

"Pas op, ik verdedig graag de kleuren van mijn land, het is echt een eer. Aanvankelijk speelden de interlands trouwens in mijn kaart, want ik had competitieritme nodig. Later werd het een nadeel en kostte het me speelminuten bij Dender."