Yves Vanderhaeghe zit ineens met groot probleem bij KV Kortrijk: "Hij viel uit op training"

KV Kortrijk speelt vanavond al tegen Standard en zal dat moeten doen met zijn derde keeper tussen de palen. Tom Vandenberghe, de ervaren keeper, maakte enkele dagen geleden de overstap naar AA Gent en zijn vervanger is geblesseerd.

"Tom Vandenberghe is naar Gent en van een kerel van 32 moet je begrijpen dat hij de kans wil grijpen om misschien zelfs nog Europees te spelen", klinkt het bij Vanderhaeghe op de webstek van de Kortrijkzanen. Het vertrek van Vandenberghe liet echter een vacature achter bij Kortrijk, die een nieuwe nummer één moest aanwijzen.

Patrik Gunnarsson was aanvankelijk de aangewezen vervanger voor Vandenberghe, maar ook dit plan ging niet door. De IJslandse doelman blesseerde zich helaas tijdens de opwarming voor een oefenwedstrijd.

Vanderhaeghe verklaarde: "Helaas blesseerde hij zich maandag tijdens de opwarming voor de oefenmatch. We schatten dat hij minstens vier weken out zal zijn."

In de tussentijd zal Lucas Pirard, die vorig seizoen al enkele wedstrijden in doel stond, de verantwoordelijkheid op zich nemen. Pirard was tot nu toe de derde doelman bij Kortrijk, maar krijgt nu de kans om als basisspeler te acteren.

Ebbe De Vlaeminck zal Pirard als tweede doelman ondersteunen. De vraag blijft echter of de club snel een extra keeper zal halen of wacht tot Gunnarsson weer fit is. "Het is de vraag of we nog snel een extra doelman moeten halen of wachten tot Gunnarsson weer fit is", aldus de coach.