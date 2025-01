Dirk Kuyt maakt statement over staat van het veld op Beerschot en geschrapte open training

Beerschot speelt morgen de derby tegen Royal Antwerp FC. De zenuwachtigheid is bijzonder groot op het Kiel.

Een derby, die moet uiteraard geen uitleg. Dat is ook voor Dirk Kuyt het geval, daags voor de strijd tussen Beerschot en Antwerp in alle hevigheid zal losbarsten.

Het verschil in het klassement is eventjes van geen tel, al zijn er tal van issues die hun invloed kunnen hebben. Neem bijvoorbeeld de staat van het veld op het Kiel.

Een schande voor het Belgisch voetbal noemde Thibaud Verlinden het na de bekermatch tegen Anderlecht. Een fan organiseert zelfs een crowdfunding voor een nieuw veld.

“Waar ik me nu op wil focussen, is dat we morgen op dit veld moeten spelen, dat is gewoonweg een feit”, aldus de Nederlander aan Het Laatste Nieuws. “Al het andere is momenteel van secundair belang. We trainden vanochtend nog op het veld, maar we moeten ermee dealen. Alles wat hier nu speelt, maakt ons als groep mentaal sterker.”

Een ander probleem was dat de open training van vandaag niet doorgaat. Kuyt is naar eigen zeggen tevreden met die beslissing. “We moeten ons als club openstellen naar supporters, maar we moeten ze ook iets kunnen bieden. De clubleiding heeft beslist dat we in voorbereiding naar de match het veld zo optimaal mogelijk moeten voorbereiden en dat het niet van waarde had geweest om fans te verwelkomen”, besluit hij.