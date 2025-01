Straffe taal: Jan Vertonghen houdt duidelijk rekening met nederlaag tegen Club Brugge

Jan Vertonghen blijft voorlopig aan de kant bij RSC Anderlecht. De kans dat we hem de komende twee maanden in actie zien is zo goed als nul.

Een nieuwe blessure houdt Jan Vertonghen nog enkele maanden langer aan de kant. Het seizoen van RSC Anderlecht is er tot dusver eentje geweest met ups en downs.

“Goh, ik had verwacht dat we zouden meedraaien in de top vier”, vertelt Vertonghen meteen aan Het Nieuwsblad. “In de Europa League overtreffen we onszelf en in de beker is alles nog mogelijk.”

Daarin wacht een dubbel duel met Royal Antwerp FC, waar de kansen voor paarswit fiftyfifty zijn. Al heeft Vertonghen een andere zorg bij zijn team

“Zijn we op dit moment gewapend om mee te doen op drie fronten? Neen. Al ligt dat ook aan de blessures van mezelf, Ashimeru, Hazard, Stroeykens... Als we die jongens op het einde recupereren, kan er nog veel.”

De kloof met Genk en Club Brugge mag alleen niet te groot worden. “Zondag is een cruciale match tegen Brugge, maar niets is onoverkomelijk. Dan moeten we wel die reeks kunnen neerzetten in de play-offs.”