Brandon Mechele maakt opvallende verwijzing naar Dedryck Boyata

Dedryck Boyata ontbond zijn contract bij Club Brugge. Voor Brandon Mechele een gelegenheid bij uitstek om over kritiek op voetballers te spreken.

Brandon Mechele is één van de steunpilaren van Club Brugge geworden. Hij speelt het laatste jaar op een constant niveau.

Het lijkt de nodige stappen vooruit gezet te hebben en dat komt naar eigen zeggen door het vertrouwen dat hij gekregen heeft.

“Ik krijg veel vertrouwen — meer dan vroeger”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Bij Ronny en Carl (Deila en Hoefkens, red.) was dat ook zo. Je neemt bijgevolg meer initiatief. En in zo'n jonge verdediging kijkt iedereen ook meer naar je. Ik ben enorm gegroeid in die rol. En dat geeft vertrouwen.”

Mechele bekeek vroeger alles wat er gezegd en geschreven werd. “En niet alleen de artikels, maar ook de reacties eronder. En dan ben je vertrokken... En zo beland je in de put. Niet plezant.”

Kritiek doet veel met een speler, al gaat het niet altijd enkel over de prestaties. “Neem nu Boyata. Telkens opnieuw wordt de nadruk gelegd op hoe duur die wel niet is. Terwijl iedereen dat contract zou tekenen, hé. Ikzelf ben het gewoon geworden. Het is inderdaad al veel minder.”