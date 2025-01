David Hubert kan al iets meer vertellen over Francis Amuzu, ook Dolberg geblesseerd: "Nu mag het wel stoppen"

De tweede helft van Anderlecht-Club Brugge liep vertraging op omwille van een verschrikkelijke botsing van Francis Amuzu met Joel Ordonez. De flankaanvaller had meer dan 20 minuten verzorging nodig op het veld.

Wat van ver een onschuldig duel leek, bleek achteraf een pak erger te zijn. Francis Amuzu bleef liggen en de hulpdiensten moesten te hulp snellen.

Amuzu kwam in botsing met de elleboog van Ordonez en had bijna 25 minuten lang verzorging van de dokter en het rode kruis nodig vooraleer hij op een draagberrie van het veld werd gedragen.

Zelfs sportief directeur Olivier Renard kwam het veld opgelopen om poolshoogte te nemen. Wat er precies aan de hand is, weten we nog niet, maar we houden u op de hoogte van zodra we meer weten.

De eerste berichten spreken over een zware hersenschuddinig. Dat werd ook al bevestigd door Anderlecht. Al is men nog voorzichtig. "De eerste signalen zijn positief", aldus David Hubert. "We hopen dat het tegen volgende week al beter zal gaan."

Kasper Dolberg blesseerde zich bij een trap naar doel die geblokkeerd werd. "Het zal afwachten worden voor hem. We hopen natuurlijk dat het niet te erg is, want het mag wel eens gaan stoppen. Nu wordt het toch echt veel."