'KV Kortrijk versterkt zich met topspeler uit Challenger Pro League'

KV Kortrijk is op zoek naar vers bloed. Dat zou ook uit de Challenger Pro League moeten komen.

Trainer Yves Vanderhaeghe liet deze week al vallen dat er de nodige versterking op komst is voor KV Kortrijk. En dat is broodnodig in de degradatiestrijd.

Volgens Het Laatste Nieuws is KV Kortrijk zo goed als rond met Karim Dermane. De verdedigende middenvelder speelt nu nog voor Lommel in de Challenger Pro League.

De Togolees, amper 21 jaar oud, is één van de smaakmakers in de tweede klasse. En dat herinneren zich nog heel goed in Kortrijk ook.

De middenvelder was vorig seizoen in de barragematchen tussen Lommel en de West-Vlamingen een ware gesel voor Kortrijk.

Volgens de krant gaat het om een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. Er zou geen aankoopoptie in de deal opgenomen zijn, zo klinkt het nog.