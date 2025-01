Nicky Hayen heeft wel iets te zeggen over zijn 'Man van de Match': "Het was een beloning en een tactische keuze"

Ferran Jutgla verrees uit de as tegen Anderlecht. Hij kreeg de voorkeur op Gustav Nilsson en bedankte Nicky Hayen met twee goals. De coach maakte dus de juiste tactische keuze. Bewust!

Jutgla had volgens Hayen zijn basisplaats vorige week al verdiend, maar er zat ook een tactisch idee achter. "Kijk, wij zullen nooit over 1, 2 of 3 spreken over onze spitsen. We hebben drie heel andere profielen en we dachten dat de beweeglijkheid van Jutgla moeilijker voor Anderlecht zou zijn om op te vangen", aldus de coach.

"Ferran is vorige week heel gretig ingevallen en dit was dus zowel een beloning als een tactische keuze. Of hij nu helemaal gelanceerd is? Dat is altijd een vraagteken. De concurrentie onder de spitsen is er, al willen wij dat zo niet zien. Of Ferran of Gustav nu 60 minuten speelt en de andere 30... het belangrijkste is de overwinning."

Jutgla zelf was natuurlijk in de wolken. Twee keer scoren tegen de aartsrivaal in eigen huis maakt je heel populair bij de achterban. Al wou hij de zege wel niet makkelijk noemen. "Want zij hadden toch wel heel wat aangepast en daar hebben we ons aan moeten aanpassen."

"Credits aan de staf, want zij moesten nog aanpassen net voor de match. We wisten exact hoe we moesten pressen. Dat was belangrijk voor deze overwinning. Dat onze staf zo kort voor de aftrap nog konden bijsturen, was cruciaal.”

Het vertrouwen is nu wel terug. "Dat is voor elke speler belangrijk", knikte hij. "Ik ben het nooit kwijtgeraakt, je moet elke dag hard blijven werken en er staan als er een kans komt. Je moet genieten van elke minuut en elke goal."