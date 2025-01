'Transfer in stroomversnelling? Skov Olsen heeft mondeling akkoord met nieuwe werkgever gesloten'

Skov Olsen is een van de paradepaardjes van Club Brugge. De kans dat hij deze maand nog voor een nieuwe ploeg speelt lijkt groter en groter te worden.

Hij ligt nog tot midden 2026 onder contract in het Jan Breydelstadion. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 16 miljoen euro.

Volgens journalist Florian Plettenberg van Sky Sports Germany heeft Skov Olsen ondertussen een persoonlijk, mondeling akkoord bereikt met Wolfsburg.

Hij zou er deze maand nog kunnen tekenen tot 2029. Tussen beide clubs moeten wel nog onderhandelingen opgestart worden, zo voegt Plettenberg eraan toe. Volgens Het Nieuwsblad zou Wolfsburg wel al een bod gedaan hebben, maar werd dat meteen van tafel geveegd.

Wolfsburg zou Skov Olsen willen binnenhalen voor een prijs tussen 10 en 15 miljoen euro. Hij speelt sinds 2022 voor Club Brugge, dat toen 6,5 miljoen euro voor hem betaalde.

🚨🐺 Excl | Andreas Skov #Olsen and VfL Wolfsburg have now reached a verbal agreement!



… regarding a transfer in the winter. He can sign a contract until 2029.



Negotiations with Club Brugge are expected to take place soon. Price: €10-15m.@SkySportDE 🇩🇰 pic.twitter.com/OeSQo3ibJ9