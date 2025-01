Anderlecht gaat uitpakken met één van de grootste Franse talenten, deal zo goed als rond

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Enzo Sternal, het 17-jarige toptalent van Olympique Marseille, lijkt op weg naar een transfer naar Anderlecht. Het jonge Franse toptalent, dat vorig jaar de prestigieuze Coupe Gambardella won, zou in de komende dagen aansluiten bij de Belgische recordkampioen.

Naar verwachting zal hij eerst minuten maken bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League. Sternal werd in 2022 overgenomen van de jeugdopleiding van AS Nancy en ontwikkelde zich sindsdien tot een van de meest veelbelovende talenten in Frankrijk.

Hij veroverde in het seizoen 2022-2023 de nationale U17-titel en maakte afgelopen jaar indruk door een sleutelrol te spelen in het winnen van de Coupe Gambardella, een hoog aangeschreven jeugdtoernooi in Frankrijk.

Dit seizoen debuteerde de veelzijdige aanvaller in het eerste elftal van Marseille. Zijn eerste optreden vond plaats op 17 augustus tegen Brest (5-1 verlies), gevolgd door een invalbeurt op 20 oktober tegen Montpellier (5-0 winst). Hoewel zijn kansen op speeltijd bij Marseille beperkt bleven, ziet Anderlecht in Sternal een speler met enorme potentie.

Het plan van Anderlecht is om Sternal eerst bij de RSCA Futures te laten spelen, waar hij in een competitieve omgeving ervaring kan opdoen. Met een contract bij Marseille tot 2027 was Sternal een langdurige investering voor de Zuid-Franse club.

Anderlecht ziet in hem echter een speler die perfect past in de filosofie van het ontwikkelen van jong talent. Sternal is een alweer een linkse flankspeler, die echter ook op rechts en centraal kan uitgespeeld worden.