Peter Vandenbempt, analist bij Sporza, uitte zijn frustratie over het herhaaldelijke gebruik van pyrotechnisch materiaal door supporters. "Ik word zo moe van het gebruik van pyrotechnisch materiaal bij supporters. Het was alweer een zeer triest weekend wat dat betreft, zei Vandenbempt bij Sporza.

In Charleroi, waar de fans de 20e verjaardag van hun vriendschap met supporters van Münster vierden, leidde een vuurwerkshow tot een omslag in de wedstrijd tegen Union. "De fans vierden hun vriendschap met een pyrotechnische lawine bij 1-0 voor hun ploeg. Daarna kantelde de wedstrijd tegen Union, dus gefeliciteerd met de verjaardag", voegde hij sarcastisch toe.

Vandenbempt begrijpt de woede van Beerschot-coach Dirk Kuyt, die hard uithaalde naar de Antwerp-fans nadat die met vuurwerkpijlen naar fans van Beerschot smeten.

Maar hij merkt op dat Kuyt als trainer niet de juiste positie heeft om dit onderwerp aan te kaarten. "Het is altijd weer hetzelfde ondanks de maatregelen. Maar Kuyt is als trainer van Beerschot niet geweldig geplaatst om supporters de les te spellen", aldus Vandenbempt, verwijzend naar het incident waar een Beerschot-fan een vuurpijl in het Antwerp-vak mikte.

Het probleem wordt verder versterkt door het onbegrip over de reactie van de politie van Antwerpen. "Het erge is dat ik heb gelezen dat de Antwerpse politie tevreden was. Er waren weinig incidenten, maar honderden agenten, helikopters en drones waren ingezet om de twee supportersgroepen uit elkaar te houden", zei Vandenbempt. Hij voegde toe dat het stadion "met zin voor overdrijving in brand stond."

De analist benadrukte hoe dit alles de gebrekkige organisatie van het voetbal en de onmacht om effectief in te grijpen weerspiegelt. "Dat toont nog maar eens waar we de lat hebben gelegd voor een voetbalwedstrijd. Het toont de totale onmacht voor de organisatie", besloot Vandenbempt.