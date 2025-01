Thorsten Fink heeft boodschap voor (nieuwe) bondscoach: "Hij verdient altijd een plaats bij de Rode Duivels"

KRC Genk won de wedstrijd tegen OH Leuven met bijna de volledige match met een man minder. "Geweldige teamprestatie", noemde coach Thorsten Fink het. Daarbij wou hij nog enkele individuele prestaties eruit lichten.

“Zo'n sterke tegenstrever verslaan in deze omstandigheden is echt heel straf", opende Fink op zijn persconferentie. Matte Smets bracht zijn ploeg wel in de problemen door een vroege rode kaart te pakken, maar Genk trok er zich niet veel van aan.

“Ik heb de beelden nog niet bekeken", zei hij. Toch koos hij ervoor om geen aanvaller, maar een controlerende middenvelder op te offeren voor Smets’ vervanger Cuesta. “We speelden thuis, en ik wilde het team laten voelen dat we lef moesten tonen. We hebben de wedstrijd goed gemanaged en vaak de juiste keuzes gemaakt.”

De ploeg speelde niet alleen verdedigend, benadrukte Fink. “Het eerste kwartier na de rust hebben we zelfs goed druk gezet. Dat is niet vanzelfsprekend met een man minder, maar het toont onze mentaliteit en durf", zei hij. Vooral de balans tussen verdedigen en aanvallen maakte indruk.

Enkele spelers staken er volgens Fink bovenuit. Doelman Mike Penders was een van de uitblinkers. “Hij keept ook in Brugge, daarna bekijken we wie onze eerste doelman wordt", lichtte de coach toe.

Ook Bryan Heynen kreeg lof. “Bryan is altijd belangrijk, maar vandaag excelleerde hij met en zonder bal. Hij verdient altijd een plaats in jullie nationale ploeg.”