Hint Wouter Vrancken op nog meer versterking?

Bij Gent hebben ze dringend aanvallende versterking nodig. Dat beseft ook coach Wouter Vrancken ondertussen. De 0-0 op bezoek bij Dender was misschien wel tekenend voor de onmacht voorin de laatste weken.

"De organisaties hielden stand, maar als ik naar onszelf kijk dan is het gewoon niet goed genoeg in de laatste dertig meter", aldus Wouter Vrancken op de persconferentie na de 0-0 op bezoek bij Dender.

Ambitie blijft top-6

"Om een organisatie uit verband te spelen, moet je meer hebben dan wat wij op dit moment tonen. Het is niet genoeg en dan is het goed dat we niet veel weggeven, maar we moeten met onze dominantie op het veld meer doen."

"Dat we de kwaliteit niet hebben? Dat ligt niet enkel aan het veld. Als je ambities wil waarmaken, heb je meer nodig. Het is jammer dat we opnieuw punten verliezen. Kwalitatief is het niet goed genoeg."

Te weinig competitie

"Op sommige plaatsen hebben we misschien een te dunne bezetting om de competitie onderling echt te voelen. Speelt dat mee? Dat weet ik niet. De centrale verdedigers en middenvelders hebben hun ding gedaan, verder moeten we meer brengen."

Het lijkt er dan ook op dat Wouter Vrancken graag versterkingen zou willen op verschillende plaatsen, dus niet enkel centraal voorin. De komende weken zal moeten blijken wie de Buffalo's in huis zullen of kunnen halen.