"Zij hadden de meest furieuze start": analisten leggen Genk, Club Brugge en Union SG tegen elkaar in de weegschaal

KRC Genk, Club Brugge en Union SG maakten op speeldag 1 van de Champions' Play-offs meteen een statement met vlotte thuiszeges. Rest de vraag: wie maakte nu de meeste indruk met oog op de titelstrijd? De jury is er nog niet helemaal uit, zoveel is duidelijk.

Zowel Club Brugge, KRC Genk als Union SG waren indrukwekkend - elk op hun manier. En dus is het zeker geen makkelijke vraag om aan te geven wie er nu na speeldag 1 misschien al het beste voorstaat en wie het beste voetbal op de mat bracht.

Club met de furieuze start

"Club Brugge had misschien de felste start in de eerste minuten, maar Genk heeft het negentig minuten volgehouden en blijven voetballen. Union SG had ook een geweldige start", aldus Frank Boeckx bij 90 Minutes.

"Genk moest door de omstandigheden nog langer door, maar bij Club Brugge was het misschien wel het meest indrukwekkende. Antwerp en Gent hebben wel wat momenten gehad dat ze meespeelden, Anderlecht werd weggespeeld."

Top-3 veel sterker?

De conclusie van de analisten is dat alle drie de topploegen gewoon heel erg sterk waren. "Ze waren alle drie indrukwekkend op hun manier", liet ook Filip Joos zich ontvallen.

"Wat er is gebeurd, kon iedereen verwachten", pikte ook Tuur Dierckx in. "Al was misschien niet verwacht dat het verschil zo groot ging zijn." De top-3 pakte negen op negen in eigen huis en haalde uit met een doelsaldo van 11 tegen 1.