Club Brugge of KRC Genk? Vital Borkelmans voorspelt wie de bekerfinale haalt

Woensdagavond nemen KRC Genk en Club Brugge het tegen elkaar op in de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. Vital Borkelmans zegt al even welke ploeg hij uiteindelijk in de finale ziet geraken.

Club Brugge en KRC Genk spelen woensdagavond een topper in de halve finale van de Croky Cup. Een bekermatch is anders dan de competitie, maar van een duel tussen de nummers één en twee uit de JPL mag sowieso wel vele verwacht worden. Eerst is er dus de heenwedstrijd op Jan Breydel, en begin februari volgt de terugwedstrijd in Limburg. Vital Borkelmans vertelde al even wat hij van de match verwacht. "Een heel mooie wedstrijd, die zeker niet zo gaat verlopen als de match van een maand geleden", voorspelt hij bij Het Belang van Limburg. "Het gaat een veel opener duel worden, tussen twee ploegen die willen voetballen." "Hoe opener Genk zal spelen, hoe beter ze ook uit de verf zullen komen. Genk kan met zijn kracht, snelheid en balvaardigheid Club zeker pijn doen", waarschuwt hij zijn ex-club. Wie de finale bereikt weten we pas binnen drie weken, maar volgens Borkelmans maakt Club toch meer kans. "Volgens mij gaat het een van de meest kwaliteitsvolle matchen van dit seizoen worden, waarin ik toch eerder Club de finale zie halen."





Volg Club Brugge - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.