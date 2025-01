Hyeon-Gyu Oh krijgt er een landgenoot bij: 'KRC Genk haalt 18-jarig talent uit Zuid-Korea'

KRC Genk gaat zich versterken met een 18-jarig talent uit Zuid-Korea. Kim Myung-jun zal overkomen van Pohang Steelers.

KRC Genk heeft zijn hoofddoel al behaald deze winter met de komst van Yaimar Medina. Hij is tot nu toe ook nog de enige transfer.

Maar daar zal verandering in komen, want Genk kijkt ook volop naar de toekomst. Het hoeft al niet meer gezegd worden dat Genkse jeugdacademie bruist van het talent.

Volgens Het Belang van Limburg zal de Zuid-Koreaan Kim Myung-jun overkomen van Pohang Steelers. Hij zal in eerste instantie voor Jong Genk uitkomen.

Leuk voor Hyeon-Gyu Oh, die nu een landgenoot bij de club zal zien komen. Alleen de laatste handtekeningen ontbreken nog voor de transfer af te ronden.

In zijn thuisland wordt hij gezien als een groot talent. Hij dwong onlangs een basisplaats af bij Pohang Steelers in de eerste klasse in Zuid-Korea, waar hij ook jeugdinternational is.