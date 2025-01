'Manchester United wil zich versterken met speler die afgelopen seizoen nog indruk maakte bij STVV'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Jupiler Pro League lanceert vaak grote talenten die regelmatig later op hun carrière nog bij een topclub terechtkomen. Dit zou nu al het geval kunnen zijn voor Zion Suzuki.

Vorig seizoen was er eentje om te onthouden voor STVV. De Truienaars brachten mooi voetbal, toen nog onder coach Thorsten Fink, en de resultaten volgden ook geregeld.

Dat met een heel jonge ploeg, vol talent. Maar heel veel bleef er na de zomer niet meer over van de ploeg die afgelopen seizoen voor zoveel spektakel zorgde op Stayen.

Een groot talent dat uit Limburg vertrok was Zion Suzuki. De Japanse doelman werd voor maar liefst 7,5 miljoen euro verkocht aan het Italiaanse Parma.

Daar staat hij tegenwoordig iedere week in doel. Dit seizoen kwam hij in de Serie A al 19 keer in actie en hield hij zijn doel drie keer schoon. Maar hij zou al snel weer kunnen vertrekken.

Volgens Het Nieuwsblad wil Jason Wilcox, technisch directeur van Manchester United, de doelman naar de Premier League halen. Concreet lijkt het nog niet, maar het is toch een gerucht om in de gaten te blijven houden.