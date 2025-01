Benefietavond van Club Brugge brengt gigantisch recordbedrag op voor goede doel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge hield donderdagavond een benefietavond. De opbrengst gaat naar de Club Brugge Foundation.

De Club Brugge Foundation is een initiatief dat inzet op maatschappelijke projecten op het vlak van sport, inclusie, gezondheid en educatie.

In het BMCC hield blauwzwart donderdag een benefietavond. Het was de derde keer ondertussen dat dit georganiseerd werd. Elke tafel werd verkocht, telkens aangevuld met een speler uit de A-kern, een oud-speler of één van de trainers van Club Brugge.

Er werden ook heel wat leuke items geveild door Leo Van Der Elst. Een VIP-reis naar Manchester City ging voor 20.500 euro onder de hamer.

De avond werd onder andere door Sofie Lemaire aan elkaar gepraat. De eerste editie van de benefietavond bracht 155.885 euro. De tweede keer leverde vorig jaar meer dan 300.000 euro op.

Dit jaar ging de teller naar een recordeindsom van 405.280 euro, maar voorzitter Bart Verhaeghe deed er op het einde van de avond nog eens 50.000 euro extra bij.