'Meevaller voor Club Brugge: nieuwkomer kost een pak minder dan eerst gedacht'

Club Brugge is bezig te shoppen voor de toekomst. We meldden al dat de 16-jarige Grady McDonnell op weg is naar ons land.

De 16-jarige middenvelder en Iers jeugdinternational wordt als een groot talent beschouwd. Hij is gebeuren in Canada en komt over van Vancouver FC. Vlak voor nieuwjaar trainde McDonnell al twee weken mee bij Club Brugge en daar liet hij duidelijk een goede indruk na. De bedoeling is dat hij eerst zijn strepen verdiend bij Club NXT in de Challenger Pro League, vooraleer hij ingezet wordt bij de A-ploeg. Transferjournalist Fabrizio Romano vertelde eerder dat Club Brugge 350.000 euro op tafel moest leggen voor McDonnell, maar dat klopt niet. Volgens Het Laatste Nieuws gaat er slechts een transfersom van 200.000 euro gepaard met de deal, bijna de helft dus van wat Romano noemde. Dat is een meevaller alvast voor blauwzwart.