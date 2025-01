Het gaat snel voor zoon van Olympisch kampioene: JPL-club komt met groot nieuws

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is wellicht niet veel mensen opgevallen. Tijdens het kerstvoetbal maakte Kyan Himpe zijn profdebuut bij KV Kortrijk op het hoogste niveau. Hij is de zoon van Ulla Werbrouck, een gewezen Olympisch kampioene.

Kyan Himpe had nog niet eens een profcontract, maar kreeg wel een bijzonder kerstcadeau. Hij mocht met Kortrijk vijf minuten invallen tijdens de wedstrijd net na kerst tegen Charleroi.

Himpe is de zoon van Olympische kampioene Ulla Werbrouck, die zijn mental coach is. De jongeling gaf toen al aan dat hij naar 2025 toe hoopte op nog meer kansen en dat hij ziet dat de nieuwe coach (Yves Vanderhaeghe) gelooft in de jeugd.

Nu ook een profcontract

En het gaat snel voor de jongeling, want KV Kortrijk heeft hem nu ook meteen getrakteerd op een eerste profcontract. Na het kerstcadeau dus ook een mooi geschenk voor Nieuwjaar.

𝗢𝗣 𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗢𝗢𝗚𝗦𝗧𝗘 𝗧𝗢𝗡𝗘𝗘𝗟 🎹



Van de U8 tot de A-kern. ❤️🤍



Jeugdproduct Kyan Himpe tekent zijn eerste profcontract bij KVK. ✍️



📝Alle info via de link ⬇️https://t.co/f7BOZ5Uxbd#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/IdcNvQPbqe — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 18, 2025

"De 18-jarige aanvaller Kyan Himpe ondertekende zijn eerste profcontract bij KVK. De jonge spits stroomde al vroeg in op onze Jeugdacademie en werkt dit jaar zijn 11de seizoen bij de club af.

Nadat hij zich al goed bij schot toonde bij onze beloften, maakte Kyan zijn Jupiler Pro League-debuut op 26 december tegen Charleroi. Kyan Himpe tekent nu een profcontract bij KVK tot juni 2027 met een optie op een extra seizoen. We wensen Kyan uiteraard heel veel succes in het vervolg van het KVK-avontuur", klinkt het nu bij De Kerels.