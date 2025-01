Nieuwe pitbull bij KV Kortrijk wil alles geven voor de redding: "Dat maakt het makkelijker om me aan te passen"

KV Kortrijk blijft zich versterken op de transfermarkt. De club haalde al drie nieuwe middenvelders: Dermane Karim, Marco Ilaimaharitra en Mouhamed Gueye. Vooral Gueye, een 21-jarige Senegalees, wil zich bewijzen.

Deze competitie is fysiek en gaat snel. Dat ligt me wel. Het was spannend in het begin, maar iedereen heeft me goed ontvangen. Ik ben blij om hier te zijn", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik ben fysiek sterk en wil altijd winnen. Ik geef me voor de volle 100%, vooral op defensief vlak. Ik ben een echte zes die vecht voor elke bal.”

Dat Kortrijk tegen degradatie vecht, schrikt Gueye niet af. “Ik hou van uitdagingen. Het motiveert me om harder te werken. Ik wil groeien als speler en de ploeg helpen wanneer dat nodig is.”

"Op Standard zag ik dat we een goede ploeg hebben. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen. De andere spelers, zoals Kadri en Ambrose, hebben me goed opgevangen. Dat maakt het makkelijker om me aan te passen", zegt hij.

Tegen Anderlecht moet Kortrijk het doen zonder topschutter Nacho Ferri (geschorst) en verdediger Ryotaro Tsunoda (geblesseerd). Hierdoor kunnen nieuwkomers Ilaimaharitra en Karim mogelijk meteen spelen. Ook Gueye hoopt snel zijn kans te krijgen om zich te bewijzen.