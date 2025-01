Olivier Deschacht baalt als hij hoort welke trainer RSC Anderlecht liet schieten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht heeft na het ontslag van Brian Riemer een fikse stap vooruitgezet. Toch loopt het bijlange nog niet op kampioenenniveau in het Lotto Park.

Het einde van het tijdperk Brian Riemer en Jesper Fredberg zorgde voor een nieuwe wind bij RSC Anderlecht. Interimcoach David Hubert mocht na enkele goede resultaten toch aanblijven.

Vlak voor kerstmis liep het echter plots niet meer zo goed qua resultaten. Bij paarswit hopen ze dat de bekerzege tegen Royal Antwerp FC een nieuwe reeks inluidt.

Het Nieuwsblad sprak deze week met Olivier Deschacht en Yves Vanderhaeghe naar aanleiding van het duel van paarswit tegen KV Kortrijk. Daarbij komt ter sprake dat Vanderhaeghe in het verleden kandidaat was om T2 te worden van David Hubert bij RSC Anderlecht. “Ik had een vriend tickets cadeau gedaan voor Anderlecht-Standard”, vertelt Vanderhaeghe.

“Leuk. Biefstuk-friet eten, een 3-0 zege en in de loges liep ik Peter Verbeke tegen het lijf. Hij vroeg mijn nummer en belde me de dag nadien. Dat was een goed gesprek. Ze zochten iemand die jeugdspelers kon klaarstomen voor 1B, maar talenten ook kon begeleiden naar de A-kern.”

Dat sprak Vanderhaeghe enorm aan, maar helaas hoorde hij er nadien niks meer van. Deschacht baalt als hij dat soort dingen hoort over de manier van werken bij Anderlecht.

“Hubert zou een ervaren assistent als Yves wel kunnen gebruiken, hoor. Dan zou hij Verschaeren die goed in de match zat tegen Dender er niet af halen. Of Dendoncker véél sneller doorschuiven naar het middenveld tegen Club. Vanderhaege zou hem daar wel op wijzen. Geloof me”, besluit hij.