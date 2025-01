'Oplossing voor Rode Duivel met verleden bij Anderlecht én Club in de maak'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Veel heeft hij nog niet mogen spelen de voorbije maanden. En dus zou Cyril Ngonge graag een nieuwe start willen maken deze winter. Als FC Bologna er niet in slaagt om tot een financiële overeenkomst te komen met zijn werkgever, zou Como dat wel kunnen doen.

Bij Napoli heeft Cyril Ngonge moeite om speeltijd te versieren. Hij speelde slechts 7 procent van de minuten in de competitie en heeft zijn wensen om elders te spelen kenbaar gemaakt aan het management.

Een verhuur met aankoopoptie wordt overwogen als oplossing voor de 24-jarige Rode Duivel, die inviel tijdens het gelijkspel van de Belgen in Italië in de Nations League.

Niet Bologna, wel Como?

De speler die zijn opleiding genoot bij de jeugdacademies van Club Brugge en Anderlecht werd in januari 2024 aangetrokken van Hellas Verona voor 18 miljoen euro, en is nu 24 jaar oud en zou graag een vaste plek in een basiselftal willen heroveren.

Eerst toonde FC Bologna al interesse in zijn diensten, maar de club uit de regio Emilia-Romagna kon geen financiële overeenkomst bereiken met Napoli, die nog steeds de waarde van Ngonge op ongeveer 18 miljoen euro schat en hem niet voor minder wil laten gaan.

Op weg naar een clubwissel in Italië voor Cyril Ngonge?

Een lager geklasseerde, maar financieel rijkere club in de Serie A heeft nu ook interesse getoond: Como, getraind door Cesc Fabregas, waar onder andere Jean Butez en Maxence Caqueret hebben getekend.

De Italiaanse club zou volgens informatie van de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio de eerste gesprekken zijn aangegaan met Napoli. Cyril Ngonge zou bereid zijn om zich aan te sluiten bij het team waar ook Alieu Fadera (ex-Zulte Waregem) en de Belg Ignace Van der Brempt spelen.