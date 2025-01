🎥 "Een beest, Neuer Bodart, een masterclass": Arnaud Bodart is na één match al de chouchou van FC Metz

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De voormalige doelman van Standard heeft een eerste cruciale overwinning behaald met de Grenats tegen Paris FC. Arnaud Bodart wordt nu al op handen gedragen door de supporters van FC Metz.

Het heeft hem niet meer dan twee weken gekost om in het hart van zijn nieuwe supporters te raken. FC Metz behaalde een cruciale overwinning op Paris FC (3-1) afgelopen zaterdagavond, met een uitstekende prestatie van Arnaud Bodart.

Op beslissende momenten, zowel bij het uitkomen als bij reddingen op zijn lijn, kon de voormalige Standard-doelman niets doen aan de gelijkmaker van Parijs in de eerste helft, maar vervolgens voerde hij enkele levensreddende reddingen uit.

Arnaud Bodart al geliefd bij de supporters van FC Metz

Na een clean sheet in zijn eerste wedstrijd tegen Lorient, een andere directe concurrent, verdiende Bodart dus direct punten bij Metz, dat op de tweede plaats in Ligue 2 kwamen na hun overwinning op Paris FC, nu derde. En op sociale media is Arnaud Bodart unaniem geliefd.

"Geen herinnering aan een speler die zo snel unaniem geliefd is geworden" (...), "een vijfde verdediger en de eerste opbouwer" (...), "een transfer met een score van 20/20, wat een keeper", zijn enkele reacties van FC Metz-supporters op sociale media.

Ter herinnering, een promotie van Metz zou iedereen goed uitkomen, inclusief Standard. Bodart zou in dat geval hoogstwaarschijnlijk verlengen bij Metz, en de verschillende bonussen die in de deal zijn overeengekomen zouden dan van kracht zijn, net zoals het door de Luikenaars beloofde percentage bij doorverkoop.

Eerlijk gezegd @Standard_RSCL een score van 20 op 20 voor de transfer van Bodart! — L’EST_Grenat 🇱🇻 (@EST_Grenat) January 18, 2025

Geen herinnering aan een speler die zo snel unaniem geliefd is geworden als Arnaud Bodart. #FCMPFC pic.twitter.com/rxcJwrS6wj — Thibaud ⚫☨🇱🇻 (@Thibaud_FCH_FCM) January 18, 2025

Arnaud Bodart in FC Metz-Paris FC

Een monster 🫡🇱🇻🇧🇪 pic.twitter.com/zrBsyc6wGr — Le coeur grenat (@LucasCoeurGrena) January 18, 2025