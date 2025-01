44 minuten is te weinig: 'Moederclub grijpt in en haalt speler weg bij Standard'

Hij was een van de grote teleurstellingen van de zomerse transferperiode en nu verlaat Viktor Djukanovic Standard na zes maanden alwaar. Hij keert terug naar Hammarby, dat de uitleenperiode van de jonge Montenegrijnse international heeft ingekort vanwege een gebrek aan speeltijd.

Hij was een van de zomeraanwinsten waar bij Standard het meest van werd verwacht. Uitgeleend door Hammarby zou Viktor Djukanovic aanvankelijk zijn talent bevestigen op de Belgische velden. Of dat zou toch moeten gaan gebeuren.

Maar sinds het begin van het seizoen is de 20-jarige Montenegrijn het grootste slachtoffer geworden van de tactische aanpak van Ivan Leko, die zonder vleugelspelers speelt... de favoriete positie van Viktor Djukanovic. En dus werd het niet makkelijk voor hem. Hij totaliseerde amper vier korte invalbeurten, goed voor in totaal 44 minuten.

Viktor Djukanovic verlaat Standard daadwerkelijk

Deze vrijdag werd Ivan Leko tijdens een persconferentie om opheldering gevraagd over de situatie van de veelbelovende 20-jarige speler, die al vier keer international is geweest voor Montenegro.

"Het is jammer, want hij is een speler die het nummer 10 draagt en we weten dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Misschien past ons systeem en onze speelstijl niet bij hem. Hij is een speler met kwaliteit, die goed is in één-tegen-één-situaties. Hij is een groot talent, maar hij moet nog hard werken. We zullen zien wat er met hem gebeurt, maar hij zal zeker een mooie carrière maken."

Zijn carrière zal Viktor Djukanovic ver van Sclessin schrijven. Zoals al enige weken werd vermoed en zoals al eerder aangekondigd, zal Hammarby de huur van hun jonge international verkorten. De officiële bevestiging zou niet lang op zich moeten laten wachten.