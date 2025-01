Club wil degradatie absoluut vermijden, maar De Ridder en ex-spelers OH Leuven, Beerschot en Club Brugge zeggen neen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Avanti Stekene heeft nog dertien speeldag tijd om zich te redden in de Derde Amateurklasse en zo degradatie naar de provinciale reeksen te voorkomen. Daartoe mikten ze de voorbije weken heel erg hoog op de arbeidsmarkt. Maar het loopt niet van een leien dakje.

Avanti Stekene staat met elf punten helemaal laatste in de Derde Amateurklasse A. Het heeft dan ook dringend punten nodig om weg te komen van die laatste plaatsen.

Avanti met een plan!

Degraderen naar de provinciale reeksen is geen optie, zo klinkt het. En dus mikken ze hoog met hun potentiële wintertransfers. Enig probleem: de toppers met veel ervaring willen voorlopig niet komen.

De voorbije weken werd gemikt op onder meer Laurens De Bock, maar die koos uiteindelijk voor reeksgenoot HO Kalken. En er werden nog een paar andere ervaren spelers gepolst.

Ervaren spelers zeggen neen

Zo werd gedacht aan Steve De Ridder en Raphael Holzhauser. Ook zij besloten allebei om niet te komen naar Avanti Stekene. Dat heeft voorzitter Gino Rossaer weten te bevestigen aan Het Nieuwsblad.

Aan de club om de komende dagen of weken alsnog een aantal toppers in huis te halen. Dit weekend speelt Stekene tegen topclub Diksmuide Oostende en gaat het op zoek naar nieuw puntengewin. De kloof met Drongen op een veiliger dertiende plaats is tot op heden zes punten.