Dit geloof je niet: speler scoort in één week voor twee verschillende clubs in blessuretijd ... tegen hetzelfde team

Kent u Aaron Paul Morley? De kans is eerder klein. In Exeter kennen ze de speler echter heel erg goed, want daar heeft hij deze maand een absoluut drama veroorzaakt.

De voorbije jaren speelde Aaron Morley voor de Bolton Wanderers, maar de voorbije maanden werd hij uitgeleend aan de Wycombe Wanderers. Tot Bolton besliste om hem terug te halen.

Het wonder Morley

Daardoor speelde de 24-jarige middenvelder tot en met 1 januari nog bij Wycombe en sindsdien opnieuw bij zijn moederclub Bolton. Het stelde hem wel in staat om een heel speciale statistiek te schrijven.

In zijn laatste duel voor Wycombe Wanderers mocht hij spelen tegen Exeter City in de League One, de Engelse derde klasse.

Twee keer in vier dagen

Leahy en Crama hadden voor een 1-1 gelijkspel gezorgd, tot Morley in minuut 94 zijn team alsnog een afscheidscadeau gunde en zo een pijnlijke nederlaag aan Exeter.

Geloof het of niet: vier dagen later stond Morley met Bolton Wanderers meteen voor een eerste opdracht tegen ... Exeter City. Mitchell en Collins zorgden voor een 1-1 gelijkspel, tot wie anders dan Morley in minuut 92 voor de 1-2 zorgde. In Exeter dromen ze sindsdien al twee weken slecht van de Engelse middenvelder, zoveel is duidelijk.