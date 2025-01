Vanderhaeghe begrijpt niets van rode kaart voor kapitein: "Dan moet die goal van Anderlecht ook afgekeurd worden"

Joao Silva was de man met boter op zijn hoofd bij KV Kortrijk. Hij veroorzaakte de vrije trap waarop Thorgan Hazard scoorde en kreeg even later ook zijn tweede geel onder de neus geschoven door scheidsrechter Lothar D'Hondt. Yves Vanderhaeghe was het daar absoluut niet mee eens.

Silva maakte zo bijna elke kans op een terugkeer van zijn ploeg onmogelijk. Voor ons had D'Hondt wel gelijk met die tweede gele, want het been van de Portugees was veel te hoog en was ook gevaarlijk. Vazquez ging met zijn hoofd ook niet naar beneden.

Maar daar was Vanderhaeghe het niet mee eens. "Moest er een rode kaart vallen? Ik ben daar toch niet overtuigd van. In ieder geval was de match kapot door die beslissing."

Vanderhaeghe spreekt waarschijnlijk ook uit frustratie, want hij moest nu al met een centrale middenvelder in de verdediging spelen. Extra schorsingen kan hij missen als kiespijn. "Silva probeert gewoon scherp te verdedigen. Raakt hij Vazquez aan het hoofd? Nee, hij raakt de bal."

"Kijk, ik kan leven met die eerste gele kaart, maar die tweede... Het buikgevoel is helemaal weg. De theorie is inderdaad dat hij geel moet geven, maar voor mij was dit niet nodig."

"Als we de theorie helemaal volgen, moest de goal van Anderlecht ook afgekeurd worden, want volgens de regels mag er niemand op een meter van de muur staan. Ze stonden in mijn muur hé!"