Wisselend resultaat voor jonkies topteams: Club NXT klopt Lierse in duel om vijfde plek en belangrijke ontwikkeling onderaan

Na het puntenverlies van Zulte Waregem stond er nog voetbal op het programma in de CPL, oftewel de Challenger Pro League. Club NXT deed een gouden zaak, Jong Genk liet dat na.

Lierse - Club NXT 1-3

Lierse en Club NXT hadden voor hun onderling duel allebei 22 punten. De winnaar zou met 25 punten naar een gedeelde vijfde plaats springen. Voornamelijk Lenn De Smet had dat goed begrepen. Vlak voor het halfuur was hij goed gevolgd om een herneming in doel te deponeren. Ruim tien minuten later deed hij de netten nog eens trillen.

Club NXT stond zo op rozen, maar de 1-2 van Mpanzu op het uur bracht de spanning terug. Daarna tikte de tijd genadeloos weg in het voordeel van de Brugse jongeren. Denzel De Roeve (foto bovenaan) maakte er in het ultieme slot nog gebruik van om de score nog wat aan te dikken. Hij zorgde voor de 1-3 en dat was meteen ook de eindstand.

Jong Genk - Seraing 2-2

De clash tussen Jong Genk en Seraing was dan weer een belangrijke afspraak voor de strijd onderaan. Jong Genk had bij aanvang amper elf punten, maar kon met een zege wel op een gelijke hoogte van Seraing komen en de Luikenaars zelfs voorbijsteken op basis van het aantal gewonnen matchen. Het zag bij de rust er ook al naar uit dat het zo zou uitdraaien.

Cédric Nuozzi had vijf minuten voor het einde van de eerste helft de jonge Genkenaren immers op voorsprong gebracht. Er stond echter nog één en ander te gebeuren. Buggea maakte eventjes voorbij het uur gelijk, maar Nolan Martens gaf de thuisploeg een nieuwe voorsprong. Als je twee keer voor kan komen, moet je dat resultaat eigenlijk over de streep trekken.

Jong Genk liep echter tegen een snelle gelijkmaker aan: Tshibuabua maakte de 2-2. Daardoor blijft Seraing dertiende, met drie punten meer dan Jong Genk, dat vijftiende staat.