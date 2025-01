DONE DEAL: Club Brugge laat speler vertrekken naar rechtstreekse concurrent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Daniel Perez zal de komende maanden niet meer uitkomen voor Club NXT. De 22-jarige aanvaller trekt naar Lokeren-Temse, eveneens uit de Challenger Pro League. Vorig seizoen werd hij ook al eens uitgeleend aan KV Oostende.

"Daniel Pérez zal het seizoen uit doen in het Waasland. De 22-jarige Venezolaan wordt voor 6 maanden verhuurd aan KSC Lokeren-Temse zonder aankoopoptie", aldus Club Brugge op haar webstek.

"Pérez werd vorig seizoen uitgeleend aan KV Oostende en probeerde dit seizoen zijn plaats in de kern van Club NXT U23 terug te veroveren. In 15 wedstrijden voor Club NXT dit seizoen kwam hij aan 2 assists in 347 minuten."

Van Club NXT naar Lokeren-Temse

"Nu gaat de jonge aanvaller tot het einde van het seizoen bij KSC Lokeren-Temse aan de slag op uitleenbasis. Lokeren heeft geen aankoopoptie.We wensen Daniel veel succes in de tweede seizoenshelft in de Challenger Pro League."

Daniel Pérez trekt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis naar Lokeren-Temse. Good luck, Daniel! 👊 — Club NXT (@ClubNxt) January 20, 2025

✍️ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑: Daniel PÉREZ! 🤍🖤💛



🔥 De 23-jarige spits komt op huurbasis over van Club Brugge. Vorig seizoen maakte de Venezolaans zes doelpunten voor KV Oostende. Met zijn 1m90 moet Pérez voor extra slagkracht zorgen voorin. pic.twitter.com/I6xPEgTX59 — KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) January 20, 2025

Bij Lokeren zijn ze dan weer meteen heel opgetogen met de komst van hun nieuwe aanwinst: "De 23-jarige spits komt op huurbasis over van Club Brugge."

"Vorig seizoen maakte de Venezolaans zes doelpunten voor KV Oostende. Met zijn 1m90 moet Pérez voor extra slagkracht zorgen voorin", klinkt het bij Lokeren-Temse.