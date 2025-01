'Newcastle United had vrij spel in strijd om Bakayoko, maar deze club komt op de proppen en wil wél vijftig miljoen euro betalen voor Rode Duivel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vertrekt Johan Bakayoko deze maand nog bij PSV? Newcastle United leek de voorbije weken héél dichtbij een akkoord te staan, maar er is opnieuw twijfel. De reden: centen.

We schreven eerder al dat Newcastle United op het punt stond om Johan Bakayoko binnen te halen. The Magpies bereikten een akkoord met PSV en ook de Rode Duivel leek voor een transfer naar Engeland te kiezen.

De Nederlandse media weten dat er sindsdien geen al te grote vorderingen meer zijn gemaakt. Al Hilal SFC heeft zich namelijk opnieuw gemeld voor Bakayoko. De Saoedische topclub deed deze zomer ook al een poging, maar werd door onze landgenoot wandelen gestuurd.

Al Hilal is echter niet langer kansloos in de strijd om Bakayoko. Onze landgenoot beseft dat hij er aan de zijde zal spelen van onder meer João Cancelo, Sergej Milinkovic-Savic en Aleksandar Mitrovic. Ook Neymar ligt overigens nog steeds onder contract bij Al Hilal.

En dan is er natuurlijk het financiële plaatje. Bakayoko kan er een veelvoud verdienen van wat hij bij PSV of Newcastle bijschrijft op de bankrekening. Daarnaast zal ook PSV de speler eerder in de richting van het Midden-Oosten duwen.

Welke keuze maakt Johan Bakayoko?

Newcastle biedt dertig miljoen euro voor Bakayoko. Al Hilal daarentegen wil de vraagprijs van PSV - De Lampenclub hoopt op vijftig miljoen euro - wél op tafel leggen. Wordt ongetwijfeld én heel binnenkort vervolgd.