De transfer van Johan Bakayoko is rond: 'PSV zwicht en laat Rode Duivel uiteindelijk voor dit bedrag naar de Premier League vertrekken'

De transfer van Johan Bakayoko krijgt steeds meer vorm. De Rode Duivel gaat in januari de overstap naar Newcastle United maken. Uiteindelijk zwicht PSV voor het Engelse bod.

We schreven eerder al dat de interesse van Newcastle United in Johan Bakayoko concreet is. Tot enkele dagen geleden bleek het water tussen The Magpies en PSV Eindhoven echter te diep.

Beide clubs zaten de voorbije dagen rond de tafel. Newcastle weigert het bod van dertig miljoen euro te verhogen, terwijl PSV beseft dat de gevraagde vijftig miljoen euro te hoog is.

The Chronicle weet dat beide clubs er zo goed als uit zijn. Newcastle gaat effectief dertig miljoen euro betalen voor Bakayoko. Al moeten er nog enkele punten en komma's op de juiste plaatsen gezet worden.

PSV gaat uiteindelijk akkoord met de voorgenoemde som, maar kan via bonussen en een doorverkooppercentage op termijn meer verdienen. Exacte cijfers zijn momenteel niet gekend.

Waar gaat Johan Bakayoko in 2025 voetballen?

Bakayoko zal in januari de overstap maken naar de Premier League. Newcastle kampeert momenteel op een achtste plaats in het klassement. The Magpies volgen op amper twee punten van de Europese plaatsen.