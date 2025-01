Nieuwkomer Sahabo verrast door Dirk Kuyt en ziet de toekomst van Beerschot nog rooskleurig

Beerschot heeft op het veld van Club Brugge een dertiende nederlaag van het seizoen geleden. Nieuwkomer Hakim Sahabo blijft echter positief en kijkt al vooruit.

Op het veld van Club Brugge slaagde Beerschot er afgelopen zaterdag niet in om nieuwe punten op verplaatsing te pakken, het blijft zo steken op 1 op 33. De van Standard gehuurde Hakim Sahabo maakte zijn debuut bij Beerschot.

Na de rust moest hij de geblesseerde Ewan Henderson vervangen. "Ik was toch wel wat verrast, maar er wel klaar voor", zei Sahabo achteraf. De 19-jarige Rwandees speelde dit seizoen acht keer voor SL16 FC, bij Standard kwam hij niet in actie.

"Ik hoop voor Henderson wel dat zijn blessure niet al te erg is. Maar ik ben uiteraard wel blij met mijn eerste speelminuten voor Beerschot", zei de nieuwkomer. Sahabo kon dus wel de 13de nederlaag van het seizoen van Beerschot niet vermijden.

Pakt Beerschot punten tegen Union?

Met wedstrijden thuis tegen Union en daarna op bezoek bij Racing Genk volgen er nog twee zware wedstrijden voor Beerschot. Toch denkt Sahabo niet dat Beerschot kansloos is. "Tegen Club konden we ook een puntje pakken."

"Nu we spelen we thuis voor ons publiek, dan kunnen we ook één of drie punten pakken. Als we dan spelen zoals tegen Antwerp en de tweede helft tegen Club Brugge, dan maken we zeker kans om punten te pakken", besloot Sahabo.