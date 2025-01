1 punt op 33 op verplaatsing: Patrick Goots ziet het somber in voor degradatiekandidaat

Beerschot verloor afgelopen weekend met 4-2 van Club Brugge. Zeker geen schande, maar de Kielse Ratten kunnen de kloof met de andere degradatiekandidaten maar moeilijk dichten.

Beerschot speelt al heel wat beter dan aan het begin van het seizoen, maar punten blijven veel te vaak uit. Momenteel staat de club nog steeds alleen laatst in het klassement, met slechts 13 punten.

De Antwerpse derby eindigde op een gelijkspel, al zat er meer in. Afgelopen weekend volgde dan een logische 4-2 nederlaag tegen Club Brugge.

"De vraag is nu: volgt er in de resterende acht speeldagen nog een opflakkering?", vraagt Patrick Goots zich af bij Gazet van Antwerpen. "Volgend weekend komt Union op bezoek. Dan wacht Genk (uit), Charleroi (thuis) en Gent (uit). Ga er maar aan staan, gezien de slechte uitreputatie."

Beerschot pakte dit seizoen op verplaatsing slechts één punt... op 33. Iedere wedstrijd is van groot belang op dit moment, de kloof moet gedicht worden om de hoop er in te houden bij Beerschot.

"Ik had gedacht dat Beerschot de kloof met zijn degradatieconcurrenten sneller zou kunnen dichten", gaat Goots verder. "De achterstand op de derde laatste, STVV, bedraagt nog steeds negen punten. Da’s veel. Ik zie het, in aanloop naar de play-downs, somber in voor Beerschot."