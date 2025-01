Buitenlandse interesse in JPL-speler is héél logisch: "Indrukwekkend"

Westerlo is deze transferperiode al bijzonder actief geweest, maar ook aan uitgaande transfers wordt gewerkt. Bryan Reynolds wordt vaak genoemd, maar ook aan de mouw van Griffin Yow wordt getrokken.

De 22-jarige Griffin Yow kan op buitenlandse interesse rekenen. Legia Warsaw volgt de Amerikaanse winger al geruime tijd en wil hem graag naar Polen halen.

Buitenlandse interesse

Voor een transfer mogelijk is, moet de Poolse topclub echter eerst enkele spelers verkopen. Yow, die in 52 wedstrijden voor Westerlo 10 keer scoorde en 7 assists gaf, heeft zijn waarde zeker al bewezen.

Ook afgelopen weekend scoorde hij nog een knappe strafschop tegen Antwerp. En in het uur dat hij meespeelde heeft hij wel echt indruk gemaakt. "Een geweldige gast, typisch Amerikaans. Terecht dat hij vertrouwen heeft na zo'n wedstrijd als dit weekend", aldus Filip Joos in Extra Time.

Simpel voetbal?

Het was verrassend dat Simons hem vrij snel in de wedstrijd wisselde, temeer Yow echt goed speelde: "Het was echt indrukwekkend wat ze lieten zien."

Peter Vandenbempt pikte in: "De samenwerking met Reynolds werkte ook heel goed. Nummertjes links en rechts, een totaalprestatie wat mij betreft van Westerlo. Formidabel wat hij soms liet zien." En ook Wesley Sonck had er wat van te zeggen: "Hij doet het allemaal simpel lijken."