'Goed nieuws voor Westerlo: nieuwe aanvaller stap dichter bij komst in 't Kuipje'

Westerlo is deze winter op zoek naar offensieve versterking. Er is alvast goed nieuws uit het kamp van Gianni Bruno.

Gianni Bruno heeft een rijk verleden in ons land. Hij speelde meer dan 120 wedstrijden op het hoogste niveau, voor onder andere Cercle Brugge, Zulte Waregem, KAA Gent en STVV.

In 2022 pakte hij nog de beker met de Buffalo’s. Vorig jaar hielp hij het Turkse Eyupspor aan de promotie met zeventien doelpunten, maar dit jaar zat hij op de bank.

Zijn contract liep nog tot juni van dit jaar, maar dat heeft hij nu verbroken in onderling overleg met de club. Zo is de 33-jarige transfervrij op te pikken.

Verschillende geruchten linkten Bruno ondertussen al aan Westerlo. Het is uitkijken of hij een dezer dagen in ons land neerstrijkt om bij de club aan te sluiten.

Eyupspor doet het niet slecht in zijn eerste jaar in de Super Lig. De Turkse ploeg staat momenteel op een vijfde plaats in de rangschikking.