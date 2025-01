Lamkel Zé kreeg zijn eerste 'straf' al bij STVV: "Ik deed het, geen probleem"

Didier Lamkel Zé werd deze winter door STVV terug naar België gehaald. Ondertussen kon hij al indruk maken met een invalbeurt en een basisplaats.

Ondertussen mocht hij al invallen tegen KVC Westerlo en kreeg hij zijn eerste basisplaats tegen Standard. Maar ook naast het veld is hij van waarde voor de kern.

"Soms tijdens de training, roept Mazzu me naar zich toe. Hij zegt me: 'je moet het voorbeeld geven, je moet met de jongeren praten, je moet tegen hen roepen'", vertelde de winger bij DAZN.

"Sinds ik in België ben en bij Antwerp heb getekend, is STVV altijd een voetballende ploeg geweest. Een team dat heel moeilijk is om tegen te spelen. Tijdens mijn eerste training deden we een rondo. De bal veroveren was toen heel moeilijk, het was lastig. Ik heb het woord genomen, ik probeer de jongeren aan te moedigen. Ik sprak met hen over de training: ‘Je moet dit doet, je moet je niet verstoppen, je moet bewegen en dynamisch blijven… dat zal ons helpen’. Dat is wat ik probeer over te brengen", gaat hij verder.

Hij kreeg ook al zijn eerste kleine straf, omdat hij te laat kwam. "Ik kwam een keer te laat en hij zei gewoon tegen me: ‘omdat jij Lamkel Zé bent, moet je een voorbeeld zijn. Hier is een rad waaraan je moet draaien als je te laat komt. Hij liet het rad draaien en het kwam uit op dat ik moest afruimen na de maaltijd. Ik deed het, geen probleem."