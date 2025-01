OFFICIEEL: KAA Gent moet op zoek naar nieuwe trainer, Wouter Vrancken is niet langer coach bij de Buffalo's

Wouter Vrancken is niet langer coach van KAA Gent, dat laat de club zelf weten. Beide partijen gingen in onderling overleg uit elkaar.

Het zit erop voor Wouter Vrancken bij KAA Gent. De coach en de club hebben in onderling overleg beslist om hun samenwerking stop te zetten.

Deze beslissing kwam er 'in het belang van de optimalisatie van de sportieve prestaties, de verdere uitbouw en continuïteit van de club', laat de club nog weten. Een echte verrassing is het echter niet.

Bij KAA Gent loopt het heel het seizoen al wat moeilijker. Half december was er dan de nederlaag tegen Larne in de Conference League, die heel wat wenkbrauwen deed fronsen. De Noord-Ierse club had op dat moment 0 punten in de Europese competitie.

Nadien beterde het maar weinig. Gent won nog wel met 0-1 van Standard, maar daarna volgde een 1-3 nederlaag tegen Union en gelijke spelen tegen FCV Dender en Sporting Charleroi.

'Beide partijen benadrukken dat deze besprekingen heel constructief en in de beste verstandhouding zijn verlopen. Deze beslissing is volledig in samenspraak en met het grootste wederzijds respect voor elkaar genomen', laten de Buffalo's nog weten.